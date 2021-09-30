Dünya Bursalı bu adamı konuşuyor! Manşetlere haber oldu: Kendisini arayan adam

BURSA'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendini arayan adam, tüm Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da ilgisini çekti.

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Geçtiğimiz günlerde İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını almıştı. Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçmişti.



Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil olmuştu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başlamıştı. Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sormuştu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına dönmüştü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bırakmıştı.







"Meğer kayıp benmişim"

Konuyla ilgili Sabah gazetesine de konuşan Beyhan Mutlu "Bir uyandım ki etrafta ekipler. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. ' Ben de arayayım' dedim. Ama meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var üle şeye beya" demişti.







'Kendisini arayan adam' dünya basınında

'Kendisini arayan adam' olarak sosyal medyada olay olan Beyhan Mutlu isimli vatandaş, dış basının ilgisini çekti. Kendini arayan adam, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu. Amerikan Fox News, haberi, ''Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı' diye verdi. İngiliz Metro da haberi okuyucularına 'Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı' başlığıyla sundu.



