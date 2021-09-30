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Süper Lig’de 8 haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig’de 8 haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler açıklandı.

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:

1 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fatih Karagümrük - M. Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi
13.30 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar
13.30 ÖK Yeni Malatyaspor - A. Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık

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