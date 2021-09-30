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Meclis Başkanı Mustafa Şentop'dan bomba parlamenter sisteme geçiş ve erken seçim açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'dan bomba parlamenter sisteme geçiş ve erken seçim açıklaması

Meclisin açılmasına bir gün kala TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yasama yılına ilişkin gazetecilerle basın toplantısı yaptı. Erken seçim ve parlamenter sisteme dönüş ile ilgili sorulara cevap verdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop erken seçim tartışmaları için "Yeni sistemde Parlamento'nun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de." dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin konuşulması üzerine Meclis'te bunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Benim kanaatim 2023 yılına kadar bu tartışmalar devam eder seçimle birlikte biter. Mevcut anayasadaki başkanlık sistemini savunuyorum" dedi.

Şentop devamında şunları söyledi:

İyileştirilmiş parlamenter sistem ifadeleri literatürde kullanılıyor. Ancak size sorsam neresi güçlendirilmiştir çoğunuzun aklına parlamento geliyordur. Güçlendirilmiş parlamenter sisteminde yürütme güçlendirilir, hükümetin güçlendirildiği sistemlerdir. Kurulması kolaylaştırılıyor, düşürülmesi güçleştiriliyor.

Değişiklik olacak ise anayasa değişikliğiyle ancak gerçekleşebilir. Artı referandum ile sağlanabilir. İlk bakışta değişiklik istiyorlar, yapabileceklermiş gibi bir hava oluşuyor ama işin tamamını anlatmak lazım. Ancak anayasa değiştirecek çoğunluğu elde ettiğiniz taktirde hükümet sistemini değiştirebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrı ortada. Zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirler konuşulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?" diye soruldu:

Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır.

Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir.

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