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Beyin yiyen amip yüzünden bir çocuk öldü! ABD'de çocuk parkında panik

Beyin yiyen amip yüzünden bir çocuk öldü! ABD'de çocuk parkında panik

Yetkililer her ne kadar kentteki içme suyu kaynağının etkilenmediğini açıklasa da Haber şehirde paniğe neden oldu. Sosyal medyada aileler çocuklarının hayatının riske girdiğini belirterek yetkilileri sert bir dille eleştirdi.

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ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentindeki su temalı bir çocuk parkında, nadir görülen beyin yiyen amip ile enfekte olan çocuk baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan ve kimliği açıklanmayan çocuk 6 gün sonra hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun ölümü sonrası inceleme başlatıldı ve şehirdeki tüm su temalı parklar kapatıldı.

Yaşı ve kimliği kamuoyuna açıklanmayan çocuk, geçtiğimiz haftalarda Don Misenhimer'daki çocuk parkını birkaç kez ziyaret etmişti. Son ziyaretinde fenalaşan çocuk acilen hastaneye kaldırıldı ve 'Naegleria fowleri' amipinin neden olduğu ölümcül bir enfeksiyona yakalandığı belirlendi. 6 gün yaşam mücadelesi veren çocuk hayatını kaybetti.

Şehirdeki tüm parklar kapatıldı

Çocuğun hastalığının belirlenmesinin ardından sağlık görevlileri araştırmalara başladı ve şehrin tüm halka açık su parkları kapatıldı, içme suları incelemeye alındı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin söz konusu parktan aldığı su örneklerinde 'Beyin yiyen amipin' varlığı doğrulandı.

Yetkililer ihmali kabul etti

Şehir yetkilileri amipleri öldüren klor seviyeleri için tutarlı bir şekilde kayıt yapılmadığını veya günlük su kalitesi testlerinin ihmal edildiğini itiraf etti.

Yetkililer her ne kadar kentteki içme suyu kaynağının etkilenmediğini açıklasa da Haber şehirde paniğe neden oldu. Sosyal medyada aileler çocuklarının hayatının riske girdiğini belirterek yetkilileri sert bir dille eleştirdi. 

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