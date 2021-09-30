BIST 1.397
DOLAR 8,90
EURO 10,34
ALTIN 495,32
HABER /  DÜNYA

ABD'de 23 canlının neslinin tükendiği ilan edildi: Kalıcı bir kayıp

ABD'de 23 canlının neslinin tükendiği ilan edildi: Kalıcı bir kayıp

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini ilan etti.

Abone ol

ABD’de 23 canlı türünün neslinin tükendi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini ilan ederek, söz konusu canlı türlerinin tehdit altındaki türleri koruyan Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'ndan (ESA) çıkarılmasını önerdi. FWS, kararın titiz incelemeler sonucunda alındığını aktardı.

FWS, 1973'te yürürlüğe giren ESA'nın sağladığı korumaların bu türler için çok geç kaldığını ifade ederek, ancak yasanın listelenen türlerin yüzde 99'undan fazlasının yok olmasını önlemede başarılı olduğunu açıkladı.
FWS Baş Müdür Yardımcısı Martha Williams, "Servis, daha fazla neslin tükenmesini önlemek, listelenen türleri kurtarmak ve ilk etapta federal koruma ihtiyacını önlemek için ülke çapında çeşitli ortaklarla aktif olarak çalışıyor" ifadelerini kullanarak, ESA’nın yok oluşları önlemede başarılı olduğuna dikkat çekti.

"Kalıcı bir kaybı temsil ediyor"
FWS için tür sınıflandırmasını denetleyen Bridget Fahey basına verdiği demeçte, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor" ifadelerini kullanarak, söz konusu canlı türlerinin neslinin tükenmesinin insan kaynaklı çevresel değişimin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Son görülme tarihi 1944
Nesli tükenen canlı türleri resmi olarak 1967'den bu yana nesli tükenmekte olan canlılar listesinde yer alıyordu. Söz konusu türler arasında Hawaii'den 8 kuş türü ve Guam Adası’ndaki Küçük Mariana Meyve Yarasası yer alıyor.
Nesli tükenen canlılar arasında yer alan bir diğer canlı olan Fildişi gagalı ağaçkakan, bir zamanlar ABD'nin en büyük ağaçkakan türüyken, ortak olarak kabul edilen son görülme tarihi 1944'te Louisiana'daydı. Neslinin tükendiği ilan edilen bir diğer kuş türü ise Kuzey Amerika'daki en nadir kuşlardan biri olan Bachman bülbülü olduğu kaydedildi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de enerji krizi yaşanıyor1 Santraller üretime ara verdi
Çin'de enerji krizi yaşanıyor1 Santraller üretime ara verdi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kahramanmaraş'ta ilk defa yetiştirildi! Şeklini görenler telefona sarıldı
Kahramanmaraş'ta ilk defa yetiştirildi! Şeklini görenler telefona sarıldı
Meclis yarın açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek, Mahmut Özer yemin edecek
Meclis yarın açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek, Mahmut Özer yemin edecek
Malatyalı öğrenciler geliştirdi! Projeleri TEKNOFEST’te ikincilik ödülü aldı yolcular sevinecek
Malatyalı öğrenciler geliştirdi! Projeleri TEKNOFEST’te ikincilik ödülü aldı yolcular sevinecek
Aziz Sancar'dan din çıkışı: Bilime politika ve din karıştırmayacaksınız!
Aziz Sancar'dan din çıkışı: Bilime politika ve din karıştırmayacaksınız!
ÇAYKUR ağustos ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı
ÇAYKUR ağustos ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı
İSKİ açıkladı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51,19
İSKİ açıkladı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51,19
Öğretmen olmak isteyenler dikkat! Pedagojik formasyon eğitimi ayrıntıları belli oldu! Sertifika için 144 saat şartı
Öğretmen olmak isteyenler dikkat! Pedagojik formasyon eğitimi ayrıntıları belli oldu! Sertifika için 144 saat şartı
Sahte parayla aldığı sahte içki sonu olmuş! Sahte içkiye Benjamin demişler
Sahte parayla aldığı sahte içki sonu olmuş! Sahte içkiye Benjamin demişler