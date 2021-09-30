BIST 1.397
DOLAR 8,90
EURO 10,34
ALTIN 495,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ortaköy'de denizde ceset bulundu! Üzerinden kimlik çıkmadı, kesin ölüm nedeni araştırılıyor

Ortaköy'de denizde ceset bulundu! Üzerinden kimlik çıkmadı, kesin ölüm nedeni araştırılıyor

ORTAKÖY Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Abone ol

Beşiktaş Ortaköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki cesedi Ortaköy İskelesi’ne çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 3 PKK'lı öldürüldü
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 3 PKK'lı öldürüldü
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suçlu bulundu! Seçime yasa dışı finanse etmişti
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suçlu bulundu! Seçime yasa dışı finanse etmişti
Fatih'te yabancılara ev kiralama yasağı! Belediye Başkanı Ergün Turan açıkladı
Fatih'te yabancılara ev kiralama yasağı! Belediye Başkanı Ergün Turan açıkladı
Elon Musk hükümetleri kripto para için uyardı
Elon Musk hükümetleri kripto para için uyardı
Çin'de enerji krizi yaşanıyor1 Santraller üretime ara verdi
Çin'de enerji krizi yaşanıyor1 Santraller üretime ara verdi
Kahramanmaraş'ta ilk defa yetiştirildi! Şeklini görenler telefona sarıldı
Kahramanmaraş'ta ilk defa yetiştirildi! Şeklini görenler telefona sarıldı
Mustafa Şentop TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarını açıkladı
Mustafa Şentop TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarını açıkladı
Meclis yarın açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek, Mahmut Özer yemin edecek
Meclis yarın açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap edecek, Mahmut Özer yemin edecek
Malatyalı öğrenciler geliştirdi! Projeleri TEKNOFEST’te ikincilik ödülü aldı yolcular sevinecek
Malatyalı öğrenciler geliştirdi! Projeleri TEKNOFEST’te ikincilik ödülü aldı yolcular sevinecek