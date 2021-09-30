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Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suçlu bulundu! Seçime yasa dışı finanse etmişti

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suçlu bulundu! Seçime yasa dışı finanse etmişti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

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Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyordu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyordu.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014’te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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