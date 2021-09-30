Nagehan Alçı coştu! 'Yetkisiz cumhurbaşkanı'ndan sonra 'bütçesiz cumhurbaşkanı' istedi

"Cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tamamen sembolik olsun, Çankaya'da otursun" yazısıyla olay olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı şimdi de "Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi olmalı" yazısıyla gündeme geldi...

Abone ol

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dün kaleme aldığı ve "Nagehan Alçı dönüş için sinyali verdi" yorumlarına neden olan "Cumhurbaşkanı yetkisiz ve sembolik olsun, Çankaya'ya taşınsın. İç politikanın p'si bile Çankaya'ya girmesin" yazısının ardından bugün de yeni bir öneriyle ortaya çıktı. Alçı, "Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi olmalı ve minimum çalışanı olmalı" dedi ve Parlamenter Sisteme geçilmesinin eskiye dönüş olmayacağını savundu.

Nagehan Alçı, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Başbakanlık Hükümet Sistemi’ne geçiş mümkün mü?' başlıklı yazısında "İster 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' denilsin ister 'Başbakanlık Hükümet Sistemi', aynı kapıya çıkıyor" dedi ve şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı tamamen yetkisiz ve sembolik olur

"Hükümeti TBMM’de 301 sandalyeyi bulan siyasi parti ya da partiler kurar. Başbakan ve bakanlar kurulu devleti yönetir. Cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tamamen sembolik olur. Norveç Kralı tarzı simgesel Cumhurbaşkanı’nı 3/4 çoğunlukla TBMM seçer. Cumhurbaşkanı Çankaya’da oturur. Yani TBMM’nin çok güçlendiği, TBMM’den çıkan hükümetin de muktedir olduğu bir siyasal model."

Eski Türkiye'de Cumhurbaşkanı gayet yetkili ve güçlüydü

Bu sisteme 'eskiye dönüş' denmesinin doğru olmadığını ifade eden Alçı, "Eski Türkiye rejiminde Cumhurbaşkanlığı makamı gayet yetkili ve güçlüydü. Askerler anayasayı o felsefeye göre yapmışlardı. Çünkü her zaman bir vesayet gücü olarak kendilerinden biri Cumhurbaşkanı olacak diye tasarlıyorlardı" dedi.

Ahmet Necdet Sezer gibi hükümeti sabote edebiliyorlardı

Nagehan Alçı, "1982 anayasasının sözde parlamentarizm modeli aslında nerdeyse yarı-başkanlık sistemiydi. Cumhurbaşkanı istediğinde Ahmet Necdet Sezer’in sık sık yaptığı gibi hükümeti sabote edebiliyor ve rejimi kilitleyebiliyordu" ifadesine yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

'En önemli mevzu kesinlikle Cumhurbaşkanı’nın tam yetkisiz ve tamamen sembolik olması...'

Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi olmalı

"Oysa parlamentarizm felsefesine Cumhurbaşkanlığı makamının güçlü ve yetkili olması esastan aykırıdır. O yüzden yeni sistemde en önemli mevzu kesinlikle Cumhurbaşkanı’nın tam yetkisiz ve tamamen sembolik olması.

Ayrıca yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi ve minimum sayıda çalışanı olmalı. Devletin birliğini temsil eden saygınlığı yüksek bir makam ama ne yürütmeyi ne yasamayı ne yargıyı şekillendirme gücü yok.