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İzmir'de korkunç olay! 'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de korkunç olay! 'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışmasında Suriye uyruklu M.A.'nın (20) kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı Batuhan Barlak (17) hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir'de gece saatlerinde iddiaya göre tarım işçisi M.A. evine gittiği sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'a, "İyi akşamlar, ulan" diyerek seslendi. Barlak'ın "Ne diyorsun, ulan sen" diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı. M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaralayıp kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın teslim edildiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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