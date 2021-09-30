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Özlem Türeci'den koronavirüs salgını bitişi için tarih açıklaması! 12 ayda bir aşı geliyor

Özlem Türeci'den koronavirüs salgını bitişi için tarih açıklaması! 12 ayda bir aşı geliyor

Koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin ile birlikte BİonTech'in kurucularından biri olan Özlem Türeci, koronavirüs salgınının ne kadar daha bizimle olacağıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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BioNTech’in kurucu ortaklarından ve şirketin Tıptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özlem Türeci, ABD televizyonu CNBC’ye çıktı. CNBC Conversation programına videolu görüşme aracılığıyla katılan Türeci, corona virüsü salgınının seyri ile ilgili konuştu.

Yıllarca bizimle olacak

Türeci, “Dünya corona virüsü korkusuyla yaşamamalı. Covid-19, yönetilebilir hale gelecek. Şu an halihazırda corona virüsü daha yönetilebilir hale geldi” dedi. Fakat Türeci sözlerine, “Buna rağmen yeni normale dönmemiz gerekecek. Çünkü bu virüs yıllarca bizimle birlikte olacak” ifadesini kullandı.

Üçüncü dozlar bağışıklık sağlıyor

Yeni oluşan varyantlarla ilgili de konuşan Türeci, “BioNTech olarak sürekli bu yeni oluşan varyantları değerlendiriyoruz ve daha fazlası da gelecek. Şu an aktif olan varyantlar için üçüncü doz koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tekrar yükseltiyor ve koruma sağlıyor” diyerek üçüncü doz aşının etkisini tekrarladı.

Her 12 ayda bir aşı olunabilir

Sürekli denetleyici kurum ve kuruluşlarla çalıştıklarını ve yeni varyantlara göre hazırlıklı ve hızlı olmak gibi öncelikleri olduğunu dile getiren Türeci,“Salgının gidişatı için daha fazla veriye ihtiyaç var fakat gelecek her 12 ayda ya da her 18 ayda bir koronavirüs aşısı yapılabileceğini öngörüyorum” ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın corona virüsü aşısını geliştiren ekipte de çok sayıda kadın bilim insanı olduğunu hatırlatan Türeci, “Cinsiyet dengesi bilimde çok önemli. BioNTech’in başarısındaki etmenlerden biri de bu. Çalışanlarımızın neredeyse yarısı kadın ve ayrıca üst yönetim seviyesinde de ekiplerimizin yarısı kadın. Fakat takımlarımızda şunu da fark ettim, biz sadece cinsiyet kotasını doldurmak için kadın almıyoruz. Tamamen doğal olarak seçim yapıyoruz ve basitçe çalışanlarımızın yarısı kadın oldu” dedi.

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