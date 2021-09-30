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Şanlıurfa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan E.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün izine Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla E.C'yi yakaladı.

E.C, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

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