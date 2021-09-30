Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ev konforunda 10 bin öğrenciye hizmet veriyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Türkiye genelindeki 51 yurdunda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sunduklarını kaydetti.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’la Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Öğrenciler Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı yurdun girişinde çiçeklerle karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Yurt Müdürü Fehime Sertel’den yurt hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle bir müddet sohbet eden Başkan Erbaş, akşam yemeğini yurdun yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yedi.

Başkan Erbaş, ayrıca sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erbaş’ın Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye genelinde hizmet veren öğrenci yurtlarıyla ilgili bilgileri de içeren paylaşımı şu şekilde:

“Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdumuzda öğrencilerimizle bir araya geldik. Türkiye genelinde hizmet veren 51 yurdumuzda 10 bin 188 öğrenciye ev konforunda sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sunuyoruz.”