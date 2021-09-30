6 ilde konut satışları devam ediyor! Taksitler 425 TL'den başlıyor İstanbul'a 5 yeni proje

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut satışlarına ve kuralara devam ediyor. TOKİ kapsamında şu anda 6 ilde satışlar sürerken taksitler 425 TL'den başlıyor. TOKİ ayrıca İstanbul'da 5 proje için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 5 bölgede konut projesi için ihaleye hazırlanıyor. Ayrıca 6 ilde de konut satışlarına devam ediyor. TOKİ satışlarına devam ettiği projelerde fiyatları 118 bin TL'den başlatırken, taksitler ise 425 TL'den başlangıç gösteriyor. Hürriyet'ten Kübra Genç TOKİ projelerini derledi.

İstanbul'a yeni projeler geliyor

- Başakşehir Kayabaşı Batı bölgesi 2. kısım 725 adet konut için ihaleye çıkılacak. İhale 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İhale sonrası yer tesliminden itibaren 650 takvim günü sonunda konutlar teslim edilecek.

- Başakşehir Kayabaşı Batı bölgesi 1. kısım 729 adet konut ve 25 adet dükkan TOKİ tarafından ihaleye çıkacak. İhale tarihi 12 Ekim olarak belirlendi. Yer tesliminden itibaren 650 takvim günü sonunda ise proje tamamlanacak.

- Esenler güney proje alanı kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 3. etap 2. bölgede 315 konut ve 4 dükkan projesi ihaleye çıkıyor. 11 Ekim'de yapılacak ihale sonrasında 600 takvim gününde projenin yapımı sona erecek.

- Arnavutköy 2. etap 485 konut için de 7 Ekim tarihinde ihaleye çıkılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve Yer tesliminden itibaren 600 takvim gününde proje teslim edilecek.

- Arnavutköy 1. etap 540 konut ve 8 dükkan için ihale 6 Ekim'de düzenlenecek ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren 600 takvim gününde de proje tamamlanacak.

İndirim kampanyası devam ediyor

TOKİ'nin indirim kampanyası da devam ediyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 20 Eylül'de başlayan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Taksitler 425 TL'den başlıyor

TOKİ'nin 6 ilde de satışları devam ediyor. Satıştaki projelerde başvuru bedeli 1.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Fiyatların 118 bin TL'den başladığı projelerde ticaret merkezleri de satışa çıktı.

- Erzincan, Tercan projesi 2. etap kapsamında 351 konut satışa çıktı. Konutların fiyatları 127.522 TL'den, peşinatları 15.302 TL'den ve taksitler 425 TL'den başlıyor. Konutların tamamı 2+1 olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri: 20 Eylül-01 Ekim 2021

- Erzurum Aşkale Kandilli'de yer alan 96 konutun satışı devam ediyor. 118.558 TL'den başlayan fiyatlara sahip konutların tamamı 3+1. Peşinatların 11.855 TL'den başladığı projede taksitlerin başlangıç rakamı ise 592 TL olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri: 27 Eylül 2021 - 01 Ekim 2021

- İzmir Kemalpaşa Çambel mevkiinde yer alan 679 konut ve 22 dükkan için de satışlar başlayacak. 179.896 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak konutlar için en düşük peşinat bedeli 21.587 TL. Taksitlerin 879 TL'den başladığı projede konutların tamamı 2+1.

Başvuru tarihleri: 04 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021

- Kocaeli Dilovası Köseler Mahallesi'nde yer alan 429 konut 210 bin 258 TL'den başlayan fiyatlarla satışa devam ediyor. En az yüzde 40 engelli raporu olanlara satışların yapıldığı projede taksitler 934 TL'den başlıyor. Tüm konutlar ise 2+1.

Satış tarihleri: 01 Eylül 2021 - 31 Aralık 2021

- Muş Merkez Kepenek Mahallesi toplam 444 konut ve 8 dükkandan meydana geliyor. Konutlar 2+1 ve 3+1'den meydana geliyor. Fiyatlar 2+1'lerde 193.408 TL'den, peşinatlar 19.340 TL'den ve taksitler 967 TL'den başlıyor. 3+1 konutlar içinse fiyatlar 231.150 TL'den, peşinatlar 23.115 TL'den ve taksitler 1.155 TL'den başlıyor.

Başvuru tarihleri: 04 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021

- Şanlıurda, Akçakale Atatürk Mahallesi'ndeki 314 konut satışa çıkacak. Konutlar 2+1 ve 3+1'den meydana geliyor. Fiyatlar 2+1'lerde 164.999 TL'den, peşinatlar 16.499 TL'den ve taksitler 825 TL'den başlıyor. 3+1 konutlar içinse fiyatlar 204.474 TL'den, peşinatlar 20.447 TL'den ve taksitler 1.022 TL'den başlıyor.

Başvuru tarihleri: 11 Ekim 2021 - 27 Ekim 2021

6 Ekim'de kurası çekilecek projeler:

Adana Kürkçüler Tarımköy, Ticaret Merkezi (97 Adet)

Adana Yüreğir Kışla Mahallesi, kentsel dönüşüm projesi (772 konut ve 43 işyeri)

Afyonkarahisar Dinar İlçesi, 3. etap (800 konut, 1 adet 9 dükkanlı ticaret merkezi)

Amasya Suluova İlçesi, 2. etap (665 konut, 1 sosyal tesis ve 1 camii)

Amasya Merzifon (256 konut, 1 büfe)

Ankara Mamak Kusunlar (1374 adet konut)

Ankara Mamak Gülseren mah. 2. etap (1312 konut)

Ankara Mamak Gülseren mah. kentsel dönüşüm projesi 3.etap 1.bölge (889 (894) konut)

Ankara Çubuk Aşağıçavundur (484 adet konut, ticaret merkezi)

Ankara Sincan Saraycık mah. kentsel dönüşüm projesi 2.bölge 2.etap (891 konut)

Kuzey Ankara kent girişi (628 adet konut (kuzeykent))

Kuzey Ankara kent girişi (630 adet konut (kuzeykent) )

Kuzey Ankara kent girişi 1.bölge (474 adet konut (kuzeykent))

Kuzey Ankara kent girişi 10.etap (824 konut, 2 ad. ticaret merkezi)

Ankara, Kahramankazan ilçesi, atatürk mahallesi (334 adet konut)

Ankara Temelli 1 adet ticaret merkezi Çankırı Çerkeş (324 konut (180201))

Ankara Mamak Kusunlar 2. etap (1472 konut, tic. mer.)

Ankara Gölbaşı İncek 2. etap (1585 konut, ticaret merkezi,3 büfe)