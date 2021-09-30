İlk başta kimseye satamadı! Şimdi paraya para demiyor: Antalya'da arkadaş önerisiyle başladı
ANTALYA'da yaşayan Özbek asıllı Şehnaz Safarova'nın, 5 yıl önce başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Özbekistan'ın Buhara kentinde üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşıyla tatil için Antalya'ya gelen Safarova, hem doğası hem de insanlarının sıcak kanlı tavrı karşısında kente hayran kaldı.
Ailesinin de onayıyla Antalya'da yeni bir hayata atılan Özbek Safarovo, Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği için turizm sektöründe çalışmaya başladı.
Bazı firmaların satış-pazarlama bölümlerinde iş hayatını sürdüren, emlakçılık da yapan Safarova, Türk vatandaşlığına kabul edildi.
Yaşadığı apartmanın bahçesinde ilgi duyduğu kümes hayvanlarını besleyen Safarova, daha sonra Serik ilçesinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak çiftlik kurdu.