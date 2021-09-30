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İlk başta kimseye satamadı! Şimdi paraya para demiyor: Antalya'da arkadaş önerisiyle başladı

Anadolu Ajansı
İlk başta kimseye satamadı! Şimdi paraya para demiyor: Antalya'da arkadaş önerisiyle başladı

ANTALYA'da yaşayan Özbek asıllı Şehnaz Safarova'nın, 5 yıl önce başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.

İlk başta kimseye satamadı! Şimdi paraya para demiyor: Antalya'da arkadaş önerisiyle başladı

Özbekistan'ın Buhara kentinde üniversiteden mezun olduktan sonra arkadaşıyla tatil için Antalya'ya gelen Safarova, hem doğası hem de insanlarının sıcak kanlı tavrı karşısında kente hayran kaldı.

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İlk başta kimseye satamadı! Şimdi paraya para demiyor: Antalya'da arkadaş önerisiyle başladı

Ailesinin de onayıyla Antalya'da yeni bir hayata atılan Özbek Safarovo, Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği için turizm sektöründe çalışmaya başladı.

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İlk başta kimseye satamadı! Şimdi paraya para demiyor: Antalya'da arkadaş önerisiyle başladı

Bazı firmaların satış-pazarlama bölümlerinde iş hayatını sürdüren, emlakçılık da yapan Safarova, Türk vatandaşlığına kabul edildi.

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İlk başta kimseye satamadı! Şimdi paraya para demiyor: Antalya'da arkadaş önerisiyle başladı

Yaşadığı apartmanın bahçesinde ilgi duyduğu kümes hayvanlarını besleyen Safarova, daha sonra Serik ilçesinde şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak çiftlik kurdu.

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