Murat 124'ü dönüştürüp TEKNOFEST'te sergilediler birçok kurum ve firma yetkilileri yakından inceledi

Zonguldak'ta üniversite ve lise öğrencileri, otonom ve elektrikli araca dönüştürdükleri ve TEKNOFEST'te ilgi gören Murat 124'ü anlattı.

Abone ol

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören 6 ve çeşitli liselerden 16 öğrencinin yer aldığı "Karaelmas" takımı, TÜBİTAK'ın sponsorluğunda 3 bin liraya hurda şekildeki Murat 124 satın alarak, aracı sürücüsüz ve elektrikli otomobile dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Öğrenciler, iki aylık sürede elektronik aksamlarını montajladıkları aracı, elektrikli hale dönüştürdü.

Sürücü ve sürücüsüz çalışma özelliği bulunan araçla Robotaksi yarışmasına katılan öğrencilerin çalışması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da ilgi gördü.

"Dış konsepti nedeniyle büyük ilgi çekti"

Takım kaptanı Berat Cansız, gazetecilere, satın aldıkları hurda aracı yarışma konseptine uygun hale getirdiklerini söyledi.

Mekanik ekip olarak aracın üzerindeki bütün aksamları sökerek elektronik sistemleri bağladıklarını anlatan Cansız, "Bu sayede serçe elektrikli araç formuna dönüştü. Arkadaşlarımız da otonom algoritmalarını geliştirdi. Bunları elektronik karta yükleyerek aracımızı sürücüsüz hareket ettirebilir hale getirdik." diye konuştu.

"Birçok kurum ve firma yetkilileri yakından inceledi"

Cansız, Bakan Varank ve Bayraktar'ın araca gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aracımız yarışma sürecinde ve fuar alanında dış konsepti nedeniyle büyük ilgi çekti. Bakanımız Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar ve savunma sanayi yetkilileri aracımızla yakından ilgilendi. Sırf bizim aracı görmek için gelenler oldu. Birçok kurum ve firma yetkilileri yakından inceledi. Bunlar pozitif anlamda daha iyisini yapmak için bize moral oldu. Yarışmada jüri testlerinden geçerek yarışmaya girmeye hak kazandık ancak yarışmadan bir gün öne yaşadığımız bir sıkıntı nedeniyle derece alamadık."