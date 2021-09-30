CHP'li Tuncay Özkan'ın 'cami yerine rezidans yaptı' iddiasına Hasan Tahsin Usta'dan fotoğraflı yanıt

CHP'li vekil Tuncay Özkan 2017'de yıkılan Çifte Minareli Camii için yaptığı "AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı" paylaşımı yaptı. Yapımı biten caminin fotoğraflarını paylaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Tuncay Özkan'ı açılışa davet etti.

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Kullanılamaz hale geldiği için 2017 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yeniden yapılmak üzere yıkılan Çifte Minareli Camii'nin inşaatı tamamlandı. Resmi açılışı 15 Ekim Cuma günü gerçekleşecek cami için 2017 yılında CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cami yerine rezidans yapıldığını iddia etmişti.

Özkan paylaşımında "AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı! Doymazsınız! Camileri sizden koruyacağız!" ifadelerini kullanmıştı. Açılışına günler kalan camide incelemelerde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sosyal medya hesabından Tuncay Özkan'ı etiketleyerek, "Rezidans konforunda yeniden inşa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minareli Camii'mizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay Bey" ifadesini kullandı.

15 Ekim Cuma günü açılışı gerçekleşecek Çifte Minareli Camii'de konuyla ilgili açıklamada bulunan Usta, "Biz burada rezidans konforunda bir cami inşa ettik. Merak ediyorsa buyursun kendisi açılışa katılsın" dedi.

Özel mülkiyette bulunan depreme dayanıksız cami yerine modern bir cami inşa ettiklerini dile getiren Başkan Usta, "Burada özel mülkiyette bulunan depreme dayanıksız bir cami bulunmaktaydı. Mülkiyet sahibi burada inşaat yapılması, planlanması aşamasında biz de buradaki caminin devam etmesi noktasında talepte bulunduk. Sağ olsun hem binasını yapmaya hem de cami yapmaya yönelik bir girişimde bulunmuştu. Biz de mimarisini, tasarımını üstlenmek suretiyle bu caminin inşasına başladık. Tam o aşamada tabii caminin önünden geçenler, caminin içini görmeyenler, cami yapmayanlar ya da camiyle ilgili derdi bulunmayanlar buraya sadece rezidans yapılıyor diye bir sitemde bulunmuştu. Biz o gün cevap vermedik. Çünkü biz bu tür cevapları lafla değil, iftirayla değil icraatla, hizmetle ve eserle veren bir partinin belediye başkanıyız. Bu anlayışla bu cami bugün burada ibadete açıldı. Bu caminin aslında mülkiyeti geçmişte özel şahsa ait olan durumundan bugün kamuya geçti.

400 metrekarenin üzerinde çok modern bir mimari tasarımla inşa edilmiş bir cami söz konusu ve bu camide aynı zamanda sosyal alanlar, eğitim alanı, konferans salonu gibi sosyal ihtiyaçları karşılayacak mekanlar da inşa edildi. Caminin kubbe yüksekliği 14.53. İstanbul fethini anımsatan 14.53 metreye tekabül ediyor. Caminin kubbe üzerinde bulunan alemin yüksekliği ise 15.71 ile Peygamber Efendimizin doğumunu anımsatıyor. Diğer taraftan eski haliyle burada ahşap yapı etrafında iki tane minare vardı. Minarenin adı Çifte Minareli Camii'ydi. Biz daha modern bir minareyle yine çifte minare inşa ettik. Adını bozmadık camimizin. Resmi açılışı 15 Ekim. Merak edenleri, camiyi görmeyenleri ve cami yapmak isteyenleri de tüm halkımızla birlikte açılışa davet ediyoruz" diye konuştu.

"Rezidans konforunda bir cami inşa ettik"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyadaki paylaşımına yönelik soru üzerine Başkan Usta, "Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet biz burada rezidans konforunda bir cami inşa ettik. Merak ediyorsa buyursun kendisi camiyi ziyaret etsin, açılışa katılsın diye de buradan kendisine duyuruda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.