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FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış için kullandıkları araç şoke etti şarjı bitince...

FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış için kullandıkları araç şoke etti şarjı bitince...

TSK’dan ihraç edilen ve Aydın’dan Yunanistan'a su altı aracı ile kaçma girişiminde bulunan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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İstanbul’dan Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı mahallesine 4 gün önce giden ve TSK'dan ihraç edilen FETÖ üyesi 3 üsteğmen, bölgede keşif yaptı.

FETÖ üyesi O.Y., E.G. ve F.K., "sea scooter" olarak tabir edilen su altı aracı ile yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak istedi.

Şarjı bitince yüzerek adaya çıktılar, Yunanlılar lastik botla FETÖ'cüleri geri itti

Kaçmak için kullandıkları aracın şarjının Sisam Adası yakınlarında bitmesi nedeniyle 3 şüphelinin yüzerek adaya çıktığı öğrenildi.

Sisam Adası'nda Yunanistan unsurlarınca yakalanan FETÖ şüphelileri, lastik bot ile Türk kara sularına geri itildi. Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi açıklarında O.Y., E.G. ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesine sevk edilen 3 şüpheliden O.Y. ve E.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bölgede keşif amaçlı kamp yapmışlar

Şüphelilerin ifadesinde, yurt dışına kaçma girişiminden 4 gün önce bölgeyi keşif amaçlı Güzelçamlı Mahallesi'nde kamp yaptıkları, İstanbul´dan beraberinde getirdikleri su altı scooter'larıyla denize açıldıkları, Samos Adası´na kısa bir mesafe kala aracın şarjının bittiği ve yüzerek adaya çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Burada Yunanistan güçleri tarafından fark edilen örgüt üyelerinin, lastik bota bindirilerek Türk kara sularına geri itildikleri belirtildi.

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