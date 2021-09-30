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Kayseri'de cinsel istismar davasında karar verildi! Eşi sinir krizi geçirdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de cinsel istismar davasında karar verildi! Eşi sinir krizi geçirdi

KAYSERİ’de öz kızı 6 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan F.Y. (35), 20 yıl hapse çarptırıldı. Karar duruşmasında şikayetinden vazgeçen anne K.Y. sinir krizi geçirdi. K.Y., uzun süre eşine sarılarak, “Özür dilerim F., ‘Hayır, yapmadı' Allah belamı versin böyle bir şey yapmadı. Ne olur bırakın" diyerek ağladı. 

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Melikgazi ilçesinde geçen yıl 6 yaşındaki Z.Y., banyo yaptığı sırada babası F.Y.’nin kendisini izlediğini ve başka bir tarihte de vücuduna dokunduğunu annesi K.Y.’ye anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan F.Y. tutuklandı, hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık F.Y., mağdur kız çocuğu F.Y. ve şikayetçi annesi K.Y. ile avukatları hazır bulundu. Anne K.Y., karar duruşmasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, “Kesinlikle yapmadı. Şikayetçi değilim” dedi.

"Annesinin kıskançlığı ve iftiraları sonrası bu suçlama başıma geldi"

Sanık F.Y. ise, “Kesinlikle suçsuzum. Eğer, suçlu olsam bir önceki duruşmada kızım beni mahkemede görür görmez sarılır mı? Cezaevine görüşüme gelir mi? Benden uzaklaşırdı. Annesinin kıskançlığı ve iftiraları sonrası bu suçlama başıma geldi. Ben bir babayım. Bir baba öz kızına bunu nasıl yapabilir? Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.

"Ne olur bırakın"

Mahkeme heyeti, sanık F.Y.’yi, ‘sarkıntılık düzeyini aşmak suretiyle cinsel istismar’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar sonrası şikayetini geri çeken K.Y. sinir krizi geçirdi. Mahkeme salonunda ağlayarak bağıran ve eşine sarılarak, bir süre bırakmayan K.Y. “Özür dilerim F., ‘Hayır, yapmadı. Allah belamı versin böyle bir şey yapmadı. Ne olur bırakın” dedi. K.Y.’yi, adliyede bulunan kadın polis memurları ile jandarmalar sanık F.Y.’den güçlükle ayırarak, adliye dışına çıkardı.

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