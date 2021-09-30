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Acı haber geldi! Usta sanatçı Efkariye hayatını kaybetti: Meğer 1 hafta önce...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Acı haber geldi! Usta sanatçı Efkariye hayatını kaybetti: Meğer 1 hafta önce...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, asıl adı Nurperi Işıközü olan Şarkıcı Efkariye'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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1980’li yılların başında arabesk tarzındaki şarkılarıyla ve rol aldığı filmlerle adını duyuran Efkariye'nin geçen pazartesi günü vefat ettiği öğrenildi. Şarkıcının çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu da yazan Akay, "1980'li yılların arabesk şarkıcısı Efkariye'yi kaybettik. Asıl adı Nurperi Işıközü olan Efkariye, geçtiğimiz mart ayında dayanılmaz ağrılarla hastaneye başvurduğunda, boğazında tümör tespit edildi.

Biyopsi sonrası kanserle savaşmaya başlayan Efkariye, kemoterapi görüyordu. Yaklaşık 15 gün önce bir düşme ile hastaneye kaldırılan koyu Fenerbahçeli Efkariye'yi, maalesef 27 Eylül 2021 Pazartesi günü kaybettik. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına ve onu tribünlerden tanıyan ve çok seven Fenerbahçe camiasına da başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanın cennet olsun Efkariye" ifadelerini kullandı. 


Efkariye Kimdir?
Yeşilçam'da Murat Soydan'la kamera karşısına geçen ve başrol oynayan Efkariye, 1980'li yıllarda yaptığı albümlerle ün kazanmış ve popüler mekanlarda sahne almıştı.

Filmleri
Bana Allah Acısın (1988)
Mihracenin Gecesi (1987)
Gece Yarısı (1984)

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