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Karabük'te gören şaşırdı! Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te gören şaşırdı! Bu dönercide öğrencilerin parası geçmiyor

KARABÜK’te bir hayırsever, vefat eden babasının hayrına ‘Öğrenciye Askıda Döner’ uygulaması başlattı. Öğle arasında okuldan ayrılarak yemek için dönerciye gelen öğrenciler para alınmaması karşısında şaşkınlık yaşıyor.

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Karabük’te isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever ölen babası için, öğrencilerin aç kalmaması amacıyla dönerciyle anlaştı. Hayırseverden ücretini alan dönerci, ‘Öğrenciye Askıda Döner’ uygulaması ile dükkana gelen öğrencilere ücretsiz ekmek arası döner dağıtmaya başladı. Yedikleri dönerin ücretini ödemeye çalışan öğrenciler kendilerinden para alınmaması karşısında şaşkınlık yaşadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dükkan sahibi Halil Özdemir, “Hayırsever bir abimiz öğrencilere döner dağıtmamızı istedi. Babası vefat etmiş. Onun hayrına dağıttık inşallah” dedi. Özdemir, öğrencilerin para uzattıklarını ve şaşırdıklarını ifade ederek, “Bu tür uygulamalardan hoşnut olduklarını söylediler. Öğrenci kardeşlerimizin zaten belli bir bütçesi var. Allah böyle hayır yapan vatandaşlarımızın sayısını artırsın inşallah” diye konuştu.

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