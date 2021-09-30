BIST 1.394
DOLAR 8,89
EURO 10,31
ALTIN 493,76
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün kaymakamlık sınavına nasıl hazırladığı ortayı çıktı

FETÖ'nün kaymakamlık sınavına nasıl hazırladığı ortayı çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kaymakamlık sınavına giren örgüt mensuplarına sınavda çıkacak soruları verdiği ve bu adayların örgütün ders çalışma kamplarına alındığı öğrenildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün mülki idari yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eskişehir'in eski Sarıcakaya Kaymakamı Mubarek A. hakkında açılan davada, sınava hazırlık evlerinde kalan örgüt mensuplarının sınavlara nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.

İddianame hazırlanan Mubarek A. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava sürecinde, seçilen zeki öğrencilerin üniversite sınavlarında iktisadi ve idari bilimler veya siyasal bilgiler fakültelerine yönlendirildiği, mezun olanların da mesleği kaldırabilecek ve örgüte bağlı kişiler olup olmadığının araştırıldığı ortaya çıktı. Daha sonra örgütün ders çalışma kamplarına dahil edilen öğrencilere sınavda çıkacak soruların bulunduğu deneme kitapçıkları verilerek sınavlara hazırlandığı belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla'da fabrikada yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Tuzla'da fabrikada yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldürmüşlerdi! Karar çıktı: Cezaları belli oldu
Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldürmüşlerdi! Karar çıktı: Cezaları belli oldu
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer oldu! Emre Demir transferi imza atarken öğrenmiş
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer oldu! Emre Demir transferi imza atarken öğrenmiş
Acı haber geldi! Usta sanatçı Efkariye hayatını kaybetti: Meğer 1 hafta önce...
Acı haber geldi! Usta sanatçı Efkariye hayatını kaybetti: Meğer 1 hafta önce...
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış için kullandıkları araç şoke etti şarjı bitince...
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış için kullandıkları araç şoke etti şarjı bitince...
Sağlıkçılardan Ekrem İmamoğlu'na İSPARK tepkisi: Kucakladıklarınızın dışında mıyız?
Sağlıkçılardan Ekrem İmamoğlu'na İSPARK tepkisi: Kucakladıklarınızın dışında mıyız?
Dünya Bursalı bu adamı konuşuyor! Manşetlere haber oldu: Kendisini arayan adam
Dünya Bursalı bu adamı konuşuyor! Manşetlere haber oldu: Kendisini arayan adam
Fransa aşı kartı zorunluluğu yaşını indirdi! Çocuklar da aşı kartı gösterecek
Fransa aşı kartı zorunluluğu yaşını indirdi! Çocuklar da aşı kartı gösterecek
Beşiktaş -Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Beşiktaş -Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek