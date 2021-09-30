Marketten aldı şok oldu! 5 litre diye aldı evde 4,5 litre çıktı! 115 bin TL'ye kadar cezası var!

Fahiş fiyat denetimleri bakanlık tarafından sıkı şekilde yürütülürken, bir marketten aldığı 5 litre yağın evde 4,5 litre olduğunu gören vatandaş isyan etti. Yeni çıkan yasal düzenlemeye göre, gramaj oyunu yaptığı tespit edilen firmalara 115 bin TL'ye kadar cezai işlem uygulanacak.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla beş zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirilirken, ülke genelinde çok sayıda il ve ilçede ise zabıta ekipleri indirim ve fırsat ürünlerinin fotoğraflarını çekerek, etiketle kasa fiyatlarının tutup tutmadığı inceliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce yapılan denetimlerde çok sayıda ürün üzerinden tüketiciyi yanıltıcı işlemler ise tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Markette 5 litre evde 4,5 litre

Marketten 69.95 TL'ye 5 litre yağ satın alan Sefa Şişman isimli vatandaş eve gittiğinde yağın 4.5 litre olduğunu görünce şaşırdı. Marketten aldığı kasa fişinde de 5 litre yazdığını gören Şişman durumu yetkililerle paylaşarak denetimlerin artmasını istedi.

Bakanlık müfettişleri 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

200 gramlık pakette 150 gram ceviz

Bakanlığın bir başka şikayet üzerine yaptığı denetimde ise yine bir market şubesinde ceviz paketlerinde oynanan oyun ortaya çıkarıldı. Marka bir ürüne ait ceviz içi paketinin 200 gramının 12.45 liraya satıldığına yönelik reklam yapan market, vatandaşlara bu fiyattan 150 gram ceviz sattı. Kampanyalı ürünün satışa sunulurken reklamının 200 gram olarak yapıldığı, ancak tüketici tarafından Bakanlığa sunulan kasa satış fişi ile reyonda yer alan ürün görseline ait fotoğrafta ürünün 150 gram olduğu belirlendi.

Aldatıcı uygulama kapsamda

Marketlerdeki gramaj oyununa ilişkin yenisafak.com'a konuşan ve geçtiğimiz nisan ayında uygulanmaya başlayan yasal düzenlemeye dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, çıkarılan yasa ile gramaj değişikliğinin belli edilmeden mevcut ambalajların kullanılmasının aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındığını kaydetti.

Ön yüzde görülebilmeli

'Gramajı mı değiştirdin, bunu ambalajda görülecek şekilde belirtmen gerekiyor.' diyerek sözlerini sürdüren Ağaoğlu, 'Diyelim ki 200 gramlık bir fındık paketi 180 grama düştüyse ön yüzüne 180 gram olduğunu görünür bir şekilde yazılması gerekiyor. Bu şekilde bir ifade ancak yeni düzenlemeye göre firmayı cezai yaptırımdan kurtarabiliyor.' dedi.

115 TL'ye kadar cezası var

Aksi halde gramaj üzerinden yapılan oynamaların paket üzerinde belirtilmemesi halinde cezaların 11 bin 500 TL'den başlayarak 115 bin TL'ye kadar çıktığını aktaran Ağaoğlu, 'Yani yönetmeliğimiz diyor ki bu ihlal yurt çapında yapılıyorsa bakanlık 115 bin TL'ye kadar ceza uygulayabilir.' diye ifade etti.

Bakanlık müfettişleri 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Fotoğrafını çekip şikayet edin

Kendilerine de bu yönde çok sayıda şikayet gelmeye devam ettiğine vurgu yapan Ağaoğlu, vatandaşlara bu yönde bir ürünle karşılaşmaları halinde söz konusu ürünün ve fiyatının fotoğraflarını çekerek bakanlığın mobil tüketici uygulaması üzerinden şikayette bulunmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını belirtti.