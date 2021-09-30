MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör'ün cenazesi toprağa verildi.Abone ol
Dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İskender Gör (48) için Köklüce Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene Gör'ün ailesi, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, kaymakamlar, kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Gör'ün cenazesi, öğleyin İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.