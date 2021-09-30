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Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da ilk taksiciler çıktı

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da ilk taksiciler çıktı

İBB’nin yeni taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında, "15 Temmuz'da köprülere ilk taksiciler çıktı." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 9'uncu kez reddedildi.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da UKOME toplantısında açıklamalarda bulundu. Aksu, şunları söyledi:

"Yolcu ve taksiciyi buluşturan bir aplikasyon oluşturulursa yeni taksiye ihtiyaç olmayacak ve verimlilik artacak. 9 seferdir konuşuyoruz ve dilimizde tüy bitti artık. Trafik tıkanıklığı yüzde 50 arttı İstanbul'da.

İBB her sorunu çözdü de sanki taksi de taksi taksi... İBB önce toplu taşımayı yürütsün ve oradaki sorunları çözsün, sonra hep beraber oturup taksiyi konuşalım. Amaç 16 milyona hizmet için taksi artışı değil tam ters burada bir siyasi rant var."

"Medya iki üç tane kötü taksiciyi alıp PR çalışması yapıyor ve sektörü kötülüyor" da diyen Eyüp Aksu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Taksiciler olarak 15 Temmuz’da köprülere ilk biz çıktık, ayrıca Kızılay’ın kan stoku bittiği, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Sağlıkçıları pandemide biz taşıdık. Ticari araçlarda doğum yapan bayanlar, hanımefendiler var. Gelin hep beraber bu konuyu ortak akılla ve şeffaf bir yönetimle çözelim. Taksi artışına da ihtiyaç yoktur."

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