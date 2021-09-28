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İstanbul'da taksici uzak mesafeyi bahane etti! Ceza yemekten kurtulamadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da taksici uzak mesafeyi bahane etti! Ceza yemekten kurtulamadı

İSTANBUL Taksim'de taksilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi. Öte yandan bir kadın gideceği yerin uzak olduğu bahane edilerek taksiye alınmadı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.  

Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" diye konuştu. Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. 

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