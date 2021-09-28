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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla işçi araması olay olmuştu! Açıklama geldi

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin TL maaşla işçi araması olay olmuştu! Açıklama geldi

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun 99 bin lirayla işçi aradığı ilan sosyal medyanın gündemine oturarak olay olmuştu. Konsolosluk açıklamasında 99 bin TL'nin aylık değil yıllık maaş olduğu belirtildi.

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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı 11 bin 153 dolar (99.066,75 TL) maaşla aradığı iş ilanı olay oldu. İş ilanında adaylardan en az 3 yıl bakım onarım tecrübesi ve 1 yıl da profesyonel sürücülük tecrübesi istendi.

Kısa sürede gündem olan ilan ile ilgili olarak ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıklama yaptı. Twitter hesabından yapılan İngilizce ve Türkçe açıklamada, "Kısa süre önce paylaştığımız 'Automotive Mechanic' ilanının bazı kafa karışıklıklarına yol açtığını öğrenmiş bulunmaktayız. Belirtilen maaşın yıllık miktar olduğunu ifade etmek isteriz." denildi. 

Aylık maaş 987 dolar (8769 TL)

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun açıklamasına göre, aranan niteliklere uyması halinde bir işçiye aylık maaş 987 dolar (8.769,38 TL) olacak.

Haftalık çalışma saati 40 saat

Konsolosluğun ilanında araçların mekanik yapısı ile ilgili iyi derecede bilgili olması beklenen adaylardan, hastane, polis karakolu gibi şehir ve şehrin çevresi ile ilgili önemli lokasyon bilgilerine sahip olması da yer alırken haftalık çalışma saati ise 40 saat olarak belirtildi.

İlana göre kişiler, konsolosluğun hizmet alanının işletilmesinden ve USG araçları için temizlik ve temel bakım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak.

Görevli, Motorpool süpervizörünün gözetimi altında, ABD Konsolosluğu ve bağlı kuruluşlarının hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için motorlu taşıtları işletecek. 5 yıllık sürücü belgesi olması istenen adaylardan, harita ve yol okuma becerisi ile temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları da istendi.

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