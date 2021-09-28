Prof. Aziz Sancar TOGG’un direksiyonuna geçti proje hakkında bilgi aldı

Prof. Dr. Sancar, TOGG’un direksiyonuna geçti

Prof. Dr. Sancar, daha sonra dört çarpı dört çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV TOGG’un direksiyonuna geçti. Burada CEO Karakaş, Sancar’a eşlik etti. Tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde fabrikanın tasarlandığı bilgisi verilirken Sancar, Amerika’da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi. Bunun üzerine Sancar’a “Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz” yanıtı verildi.

Prof. Dr. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı inceledi. Mandal, TÜBİTAK’ın görevinin geleceği çalışmak olduğunu belirterek hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi.