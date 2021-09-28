Maaliyetler arttı hazır giyimde yüzde 30 zam kapıda!

Türkiye'de hazır giyim üreticileri faaliyetlerdeki artışa dikkat çekerek önümüzdeki dönemde zamların olabileceğini söyledi.

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Emtia ve navlun fiyatlarındaki küresel artış, içeride ise enerji başta olmak üzere yükselen maliyetler ve kurdaki dalgalanma hazırgiyim üreticilerinin kârlılığında sert daralmaya yol açtı. Bunun 2022'nin ilk çeyreğinde vatandaşa yüzde 20-30 zam olarak yansıması bekleniyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Eş Başkanı Ramazan Kaya, “Emtia fiyatları 1.5 yıl önceye göre yüzde 50-60, navlun maliyetleri ise 4-5 kat arttı. Tüketici, perakendede fiyat artışlarını 2022 ilk çeyrekte daha fazla hissedecek” dedi.

Emtia, navlun fiyatlarındaki artış ve yıl sonu itibarıyla asgari ücrete gelecek zam da dikkate alındığında yüzde 20-30’lara varan fiyat artışları yaşanacağı bilgisini veren Kaya, “Kurdaki dalgalanma da bizi ciddi sıkıntıya sokuyor. Son dönemde en büyük sıkıntımız kârlılıktaki düşüş” diye konuştu.

Gelirdeki artış karlılığa yansımıyor

TGSD tarafından sektörün görünümüne ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Kapasite kullanım oranının yüzde 80’in üzerinde olduğu sektörde, pandemide Türkiye’ye yönelen yeni siparişlerle birlikte ilave yatırım ihtiyacı doğarken; sektör temsilcileri düşük kârlılık nedeniyle sektörde sermaye birikimi yaratılamadığını, finansman ihtiyacı için Eximbank’ın devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda verilen bilgiye göre, pandemide Türkiye’ye yönelen siparişlerin de etkisiyle geçen yıl 17 milyar dolar olan sektör ihracatının bu yıl 19.5-20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak gelirlerdeki artış firmaların kârlılığına yansımıyor.

Düşük faizli kredi talebi

Hazırgiyim karlılık endeksine göre, 2015 yılı değeri “100” olarak kabul edildiğinde sektörün karlılığında 2015'e göre yüzde 35 gerileme söz konusu. Bu oran, ihracat yapan firmalarda biraz daha düşük seyrederken, iç piyasaya çalışan firmalarda ise daha yüksek.

TGSD Eş Başkanı Sanem Dikmen, söz konusu gerileme nedeniyle firmaların sermaye birikimi yaratamadığını, bu durumun da yeni yatırımların önünde engel oluşturduğunu belirtti.

Dikmen, “Firmaların işletme sermayesi ihtiyacı arttı… Bir yılda pamuk fiyatlarında döviz bazında yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandı. Bu, kur etkisinden bağımsız olarak sadece döviz bazında yaşadığımız artış. Ucuz maliyetli kredi endüstrinin devamlılığı için gereklilik arzediyor” diye konuştu.

Sektörün düşük faizli krediye erişimine imkân sağlanması gerektiğini vurgulayan Dikmen, hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacı için Eximbank’ın devreye girmesi gerektiğini söyledi.