Ali Ağaoğlu'ndan Bodrum açıklaması! 'Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi' ile ilgili gerçekler...

Günlerdir kamuoyu gündeminde olan Ali Ağaoğlu şirketler grubunun Milas – Bodrum Havalimanı yakınında yer alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” yapacağıyla ilgili haberler üzerine şirketten açıklama geldi. Açıklamada, "Proje dahilinde imarlı ve mülkiyeti tarafımıza ait olan yaklaşık 4,8 milyon metrekare arazi üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10’u dahi geçmeyecek" denildi.

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Ali Ağaoğlu'nun Bodrum-Milas arasına, 30 bin kişilik yeni ‘kasaba’ kuracağı ve bölgenin eko sistemini katledeceği haberleriyle ilgili Ali Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan açıklama geldi. "Son dönemde büyük bir kısmının eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını düşündüğümüz Milas – Bodrum Havalimanı yakınında yer alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” ile ilgili açıklama yapma gereği hissettik" denilen açıklamada şöyle denildi:

40 yıldır Türkiye’nin en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri olan yenilenebilir enerji ve turizm alanında da önemli yatırımları bulunan grubumuz, Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi projesini de Türkiye’de örneği bulunmayan bir şekilde tamamen sürdürülebilirlik anlayışıyla ve günün koşullarına ve beklentilerine uygun olarak hayata geçirmek için çalışmaktadır. Çevresel ve toplumsal hassasiyetlerimiz, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakma gayemiz ve uluslararası standartlar çerçevesinde projemizin geliştirme süreci devam etmektedir. Projenin tamamı dünyaca kabul edilmiş olan çevreye duyarlı uluslararası USGBC (US Green Building Council) tarafından verilen LEED-ND (Leed for Neighborhood Development) sertifikasının gerektirdiği esaslara göre planlanmaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi hiçbir kamu ve belediye kaynağı kullanılmadan, sosyal, bölgesel, çevresel ve ekonomik fayda kriterlerinde Türkiye’de büyük bir dönüşümün öncüsü olmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

4.8 milyon metrekare arazide oturum alını yüzde 10'u geçmeyecek

Proje dahilinde imarlı ve mülkiyeti tarafımıza ait olan yaklaşık 4,8 milyon metrekare arazi üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10’u dahi geçmeyeceği öngörülmektedir. Arazinin geri kalan yüzde 90’lık kısmı ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlanmaktadır.

Projenin bu denli büyük bir alanda oldukça yaygın alanda tasarlanan mimarisi ve kendi altyapısı bölgeye yük değil aksine fayda sağlayacaktır.

Projede Türkiye'nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen kadrosu yer alıyor

En büyük altyapı yatırımının insana olduğu bilinci ve “Yaşam Mimarı” iddiamızı yansıtacak, tamamıyla bölgenin ruhuna uygun yatay bir mimaride hayata geçirilecek projemizde, Türkiye’nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen kadrosu görev almaktadır.

Kuşların beslenmesi ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm destekler yapılacaktır. Bu konuda alanında yetkin ornitolog (kuş bilimci) akademisyenler ile çalışmalar yapılmakta olup sadece önleyici değil, kuşların doğal hayatını geliştirici eylem planları hayata geçirilecektir.

Sulak alanın değerini daha da öne çıkaracak ahşap seyir terası vb. çalışmalar yine uzmanların kontrolünde gerçekleştirilecektir.

Proje başlamadan bölgenin en büyük ağaç ve bitki serası geliştirildi

Sosyal medyada cevap vermekten dahi hicap duyduğumuz ve yanan orman arazileri üzerine bir proje geliştirileceği yönündeki iddiaları da üzülerek izlemekteyiz.

Arazimizde, 1988’den beri bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde Bodrum’un en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları yapılmaktadır. Bölgenin dokusuna uygun olarak geliştirilen ağaç ve bitkiler ile bölgenin en yeşil yerleşkelerinden birini yapabilmeyi arzu etmekteyiz. Proje Türkiye’nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir.

Konut değil yaşam alanı projesi

Projenin salt bir konut inşaatı şeklinde lanse edilmeye çalışılması da gerçeği yansıtmamaktadır. Oysa proje çocuk, genç, yetişkin ve ileri yaş tüm kesimlere hitap eden eğitim, kültür-sanat, sağlık, turizm, teknoloji, spor gibi birçok alt konsepti de içeren ve dünya standartlarında bir anlayışla tasarlanmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsayıcı ve insan odaklı projelerden birinin sorumluluğunu taşıyarak her adımımızı büyük bir dikkatle atmaktayız.

Projede yer alacak 18 delikli golf sahası ile Milas Bölgesi, bölgedeki diğer golf sahası yatırımları ile golf turizmi için önemli destinasyonlardan biri olma şansını yakalayacaktır. Golf turizmi bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır.

Proje suyunu denizden, enerjisini güneşten üretecek

Gelişmiş ülkelerde ve bölgedeki tüm büyük otellerde olduğu gibi son teknoloji deniz suyu arıtılarak kullanım suyu elde edilecek ve kullanılan atık su tekrar arıtılarak yeşil alanların da sulanması sağlanacaktır. Katı atık arıtma membran teknolojileri projemizin temel girdilerinden olacaktır.

Öte yandan projenin enerji ihtiyacının yine proje dahilinde yatırımı yapılacak yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanması planlanmaktadır. Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi atık suyun tekrar arıtılarak doğaya kazandırılacağı, kendi kendine yeten ve hatta faydaları açısından bölgeye katkı sağlayacak bir proje olacaktır.

Altyapı ve çevre yatırımları tamamen şirketimiz tarafından karşılanacak

Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımlar şirketin kendi kaynakları ile yapılacak olup belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyecektir.

Tuzla Sulak Alanı’nın korunması ve değerinin arttırılması konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımıza ve bu sorumluluğu ciddi bir şekilde üstleneceğimize, bölge sakinleri ve çevre hassasiyeti olan tüm dostlarımız tanık olacaklardır.

Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilir projelerinden biri

Şirketimiz Muğla – Milas Turizm Yerleşkesini, bölgeye yabancı bir dış yatırımcı gibi değil, bölgenin tüm gereksinimlerini bilen, doğasına, kültürüne, dokusuna sahip çıkan bir anlayışla geliştirmektedir. Proje tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşayacağı bir habitat anlayışıyla gerçekleştirilecektir. Tamamlandığında Milas’ın eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun değerini daha da parlatacaktır. Başta Muğla ve Milas olmak üzere tüm Ege’nin iftihar edeceği bir kazanım elde edilecektir.

Bu konuda her türlü yapıcı eleştiriye, etkileşim ve fikre açık olduğumuzu tüm içtenliğimizle belirtmek isteriz. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz ilgili yerel yönetimlerin, bölge sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademik çevrelerin, haklı eleştirilerinin ve önerilerinin de tarafımızdan değerlendirileceğinin bilinmesini isteriz. Ortak bilinç çerçevesinde ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla attığımız tüm bu adımlar, ülkemize katkı, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak amacı taşımaktadır.

Bu kapsamda, proje gelirlerinden, yerleşkemiz haricinde bölgenin korunması için yapılacak faaliyetlere ayrıca maddi destek sağlayacağımızı da taahhüt ederiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. "