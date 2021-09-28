BIST 1.384
DOLAR 8,89
EURO 10,38
ALTIN 496,05
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kıdem tazminatı alacaklar dikkat! Bu kelimeyi dilekçede sakın yazmayın tazminat alamazsınız

Kıdem tazminatı alacaklar dikkat! Bu kelimeyi dilekçede sakın yazmayın tazminat alamazsınız

Kıdem tazminatı, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir konu. Ancak birçok kişi dilekçesine "İstifa" kelimesini yazıyor. Uzmanlar ise bunun yanlış olduğunu söylüyor. Ne yazılması gerektiğini Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı.

Abone ol

Kıdem tazminatıyla ilgili milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren haber.  Yasalara göre bir kişi kıdem tazminatı alabilmesi için, iş akdini feshetmesi lazım.

Hal böyle olunca birey dilekçesini hazırlıyor. Soluğu işverenin yanında alıyor. "İstifa" edeceğini söylüyor. Uzmanlar bu kelimenin "kişinin kendi istek ve iradesiyle ortaya koyduğu bir eylem olduğuna dikkat çekiyor.

Çalışanları uyaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "iş akdini feshedecek olanlar 'ben 3600 gün hakkımı doldurdum kendi irademle istifa ediyorum' dediğinizde işveren size kıdem tazminatını vermez." dedi.

Kıdem tazminatı için yazılacak dilekçede ne yazılmalı?

O halde dilekçede istifa yerine ne yazılmalı? Merak edilen soruya yanıt veren Kaya, ne yazılması gerektiğini bu cümleyle açıkladı:

"Kısmi emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmamdan dolayı iş akdimi haklı nedenle feshediyorum. Yasal haklarımın da tarafıma ödenmesini talep ediyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Prof. Aziz Sancar TOGG’un direksiyonuna geçti proje hakkında bilgi aldı
Foto Galeri Prof. Aziz Sancar TOGG’un direksiyonuna geçti proje hakkında bilgi aldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da sınavda pes dedirten düzenek! Polisin dikkatinden kaçamadı
Aydın'da sınavda pes dedirten düzenek! Polisin dikkatinden kaçamadı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Külliye'de basket maçı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar ve danışmanlarla oynadı! Fark attı
Külliye'de basket maçı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar ve danışmanlarla oynadı! Fark attı
28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir hapisten çıkarılacak mı? Adli Tıp'a sevk edildi!
28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir hapisten çıkarılacak mı? Adli Tıp'a sevk edildi!
İstanbul'da camide uyuşturucu kullanan 2 kişiye sopayla dayak
İstanbul'da camide uyuşturucu kullanan 2 kişiye sopayla dayak
Katar'dan AFAD'a 265 milyon TL bağış
Katar'dan AFAD'a 265 milyon TL bağış
Malatya'da kazayı duyan meraklı vatandaşlar akın etti! Film izler gibi izlediler
Malatya'da kazayı duyan meraklı vatandaşlar akın etti! Film izler gibi izlediler
Üçüncü doz aşının sonuçları açıklandı! Koronavirüse yakalananların hiçbiri hastaneye yatmadı
Üçüncü doz aşının sonuçları açıklandı! Koronavirüse yakalananların hiçbiri hastaneye yatmadı
Kocaeli'de arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu: Son sözü...
Kocaeli'de arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu: Son sözü...
Ürdün Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'e protesto notası verdi
Ürdün Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'e protesto notası verdi