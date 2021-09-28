Kıdem tazminatı alacaklar dikkat! Bu kelimeyi dilekçede sakın yazmayın tazminat alamazsınız

Kıdem tazminatı, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir konu. Ancak birçok kişi dilekçesine "İstifa" kelimesini yazıyor. Uzmanlar ise bunun yanlış olduğunu söylüyor. Ne yazılması gerektiğini Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı.

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Kıdem tazminatıyla ilgili milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren haber. Yasalara göre bir kişi kıdem tazminatı alabilmesi için, iş akdini feshetmesi lazım.

Hal böyle olunca birey dilekçesini hazırlıyor. Soluğu işverenin yanında alıyor. "İstifa" edeceğini söylüyor. Uzmanlar bu kelimenin "kişinin kendi istek ve iradesiyle ortaya koyduğu bir eylem olduğuna dikkat çekiyor.

Çalışanları uyaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "iş akdini feshedecek olanlar 'ben 3600 gün hakkımı doldurdum kendi irademle istifa ediyorum' dediğinizde işveren size kıdem tazminatını vermez." dedi.

Kıdem tazminatı için yazılacak dilekçede ne yazılmalı?

O halde dilekçede istifa yerine ne yazılmalı? Merak edilen soruya yanıt veren Kaya, ne yazılması gerektiğini bu cümleyle açıkladı:

"Kısmi emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmamdan dolayı iş akdimi haklı nedenle feshediyorum. Yasal haklarımın da tarafıma ödenmesini talep ediyorum."