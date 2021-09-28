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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan işyerine aşı ve PCR testi sonuç gösterme ile ilgili karar!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan işyerine aşı ve PCR testi sonuç gösterme ile ilgili karar!

Aşı ve PCR testini işyerine göstermenin kişisel verilerin ihlali olarak gösterilmesiyle ilgili konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan karar çıktı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

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