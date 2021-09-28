Koronavirüs yoğun bakımdan ürküten görüntüler! Yüzde 80'i aşısız

Genç hastalar geliyor

Pandeminin ilk döneminde ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalar olduğunu ancak son dönemde daha çok genç hastaların tedavi için geldiğini belirten Dr. Karahan, "Pandeminin ilk dönemlerinde aşı elimizde yoktu ancak koruyucu önlemler çok daha fazlaydı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, uzaktan çalışma gibi uygulamalar vardı ve okullar kapalıydı. Bundan önceki dönemde farklı bir hasta popülasyonuyla karşı karşıyaydık. Genellikle yoğun bakım servislerine daha ileri yaş, kronik rahatsızlığı olan hastalar geliyordu. Son dönem ise diğerleriyle benzerlik göstermiyor. Biz bu dönemde daha çok genç hastaları görüyoruz" diye konuştu.