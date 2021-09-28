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Dilek Albayrak olayı gerçekleri anne ve babası kimdir? Dilek Albayrak'ın köyü

Dilek Albayrak olayı gerçekleri anne ve babası kimdir? Dilek Albayrak'ın köyü

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında hikayesiyle yürek dağlayan Dilek Albayrak itirafları ile günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Annesi babası tarafından yıllardır köydeki erkeklere pazarlanan Dilek Albayrak'ın hikayesi merak konusu oldu. Peki kimdir Dilek Albayrak, annesi babası kimdir? Dilek Albayrak nereli hangi köyden?

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme programına damgasını vuran Dilek Albayrak'a yayın yasağı geldi, ekranlara artık çıkamayacak. Annesi tarafından para karşılığında satılan ve babasıyla abisinin istismarına uğrayan Dilek Albayrak Twitter'da trend topic oldu. Dilek Albayrak kimdir? Dilek Albayrak nereli, hangi köylü? İşte Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Dilek Albayrak'ın hikayesi...

Dilek Albayrak kimdir: 

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına katılan Dilek Albayrak Gaziantep'in Burç beldesi, Gürpınar köyünde yaşıyor. 17 yaşındaki Dilek Albayrak, 12 yaşından beri ailesi tarafından yaşadığı istismarı anlattı.

"12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek Albayrak, "Ekmek karşılığında satıldım, babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!" dedi.

Dilek ve kocası Bahattin'in VAZGEÇME stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağdı. İsimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. İddialar çığ gibi büyüdü. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

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