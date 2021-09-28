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İstanbul'da silindir aracının altında aldı! Korkunç şekilde can verdi

İstanbul'da silindir aracının altında aldı! Korkunç şekilde can verdi

İSTANBUL'da sokak içerisinde hareket halinde olan silindir aracı sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yokuş aşağı kaydı. Aracıyla birlikte yol kenarındaki 5 metrelik boşluğa düşen işçi, silindir aracının altında kalarak can verdi.

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Kaza, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta saat 11.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde hareket halinde olan silindir araç sürücüsü Oğuz Kaçmaz (41), aracının hakimiyetini kaybederek yokuş aşağı kaymaya başladı. Sokak kenarında bulunan yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen sürücü, silindir aracının altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise kurtarıcı aracıyla birlikte boşluğa düşen iş makinesini olay yerinden kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise araç altında kalan sürücü Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


"Araçtan atlamasını söyledim"
Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Musa Tellioğlu, "Sürücü yokuş aşağı kaymaya başladı. Hakimiyetini kaybetmişti. Kendisine araçtan atlamasını söyledim. Az ilerde boşluk vardı. Duvarı kırıp iş arabasıyla birlikte aşağı düştü. Kaza sonrası araçtan dumanlar gelmeye başladı. Hemen ekipleri aradık. Hayatını kaybettiğini öğrendik" diye konuştu.

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