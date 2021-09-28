BIST 1.381
DOLAR 8,89
EURO 10,38
ALTIN 496,81
HABER /  GÜNCEL

Dilek Albayrak olayı nedir yayın yasağı geldi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bitti

Dilek Albayrak olayı nedir yayın yasağı geldi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bitti

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında hikayesiyle yürek dağlayan Dilek Albayrak itirafları ile günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Annesi babası tarafından yıllardır köydeki erkeklere pazarlanan Dilek Albayrak'ın hikayesi merak konusu oldu. Peki kimdir Dilek Albayrak, annesi babası kimdir? Dilek Albayrak nereli hangi köyden?

Abone ol

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme programına damgasını vuran Dilek Albayrak'a yayın yasağı geldi, ekranlara artık çıkamayacak. Annesi tarafından para karşılığında satılan ve babasıyla abisinin istismarına uğrayan Dilek Albayrak Twitter'da trend topic oldu. Dilek Albayrak kimdir? Dilek Albayrak nereli, hangi köylü? İşte Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Dilek Albayrak'ın hikayesi...

Dilek Albayrak kimdir: 

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına katılan Dilek Albayrak Gaziantep'in Burç beldesi, Gürpınar köyünde yaşıyor. 17 yaşındaki Dilek Albayrak, 12 yaşından beri ailesi tarafından yaşadığı istismarı anlattı.

"12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek Albayrak, "Ekmek karşılığında satıldım, babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!" dedi.

Dilek ve kocası Bahattin'in VAZGEÇME stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağdı. İsimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. İddialar çığ gibi büyüdü. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı taksi sorununa el attı! 81 ile genelge gitti müşteri almayan yandı
İçişleri Bakanlığı taksi sorununa el attı! 81 ile genelge gitti müşteri almayan yandı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Galata Kulesi'nde fotoğrafları bozan KGYS direği kaldırılıyor
Galata Kulesi'nde fotoğrafları bozan KGYS direği kaldırılıyor
Bursa'da ilginç olay! Kayıp olduğu sanılan kişi aramalara katılıp her yerde kendini aradı
Bursa'da ilginç olay! Kayıp olduğu sanılan kişi aramalara katılıp her yerde kendini aradı
İstanbul'da karısını boğazını sıkıp boğarak öldürdü!
İstanbul'da karısını boğazını sıkıp boğarak öldürdü!
Ajax Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ajax Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı
Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın ziyarete açıldı
Fahiş fiyat için harekete geçiliyor! Gıda Komitesi toplanıyor!
Fahiş fiyat için harekete geçiliyor! Gıda Komitesi toplanıyor!
Geçen yıla göre yüzde 50 zam geldi! Fiyatı 1400 TL'ye çıktı
Geçen yıla göre yüzde 50 zam geldi! Fiyatı 1400 TL'ye çıktı
Her 4 hastadan biri çocuk! Fahrettin Koca noktayı koydu! Yeni yasak var mı yüz yüze eğitim sürecek mi?
Her 4 hastadan biri çocuk! Fahrettin Koca noktayı koydu! Yeni yasak var mı yüz yüze eğitim sürecek mi?