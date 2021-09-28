Her 4 hastadan biri çocuk! Fahrettin Koca noktayı koydu! Yeni yasak var mı yüz yüze eğitim sürecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Koronavirüste vakaların yüzde 25'inin 0-17 yaş arasında olduğunu duyuran Koca hafta sonu eğitim alternatiflerinin de masada olduğunu duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Koca, okulların 3 hafta açık kalmasının vakalara nasıl yandığı sorusunu şöyle yanıtladı:

“Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaşa kadar vaka sayısı 1 kat daha arttı o yaş grubunda. Yani ortalama aktif vakamıza 400 bin civarında diyelim. 4’te biri 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25’i. Daha önce yüzde 11 civarındaydı. Ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı, yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı.”

Hafta sonu ve ikili eğitim masada

Bu vaka artışının hastane yükünü artırmadığının altını çizen Bakan Koca, “Tedirgin olunacak bir durum yok. Yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi” dedi.

Okulların açık kalmasının öncelik olduğunun altını çizen Bakan Koca, “Okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil, asla kapanmayan olmalı. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili eğitim ve hafta sonu eğitimi dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek açık kalmasını düşünüyoruz. Bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil üniversiteler için de düşünüyoruz.”

"Okullar da yükseköğrenim de asla kapanmayacak”

Gazetecilerin AVM’lerin durumu ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Bakan Koca, “Avm’yi de kapatmayız. Elimizde bir güç var. O da aşı... Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımızda önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. AVM’lerin kapanması ya da kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirlerin öne alındığı ve aşılamayı ön plana aldığımız bir dönem olarak görüyoruz. Okullar da bu anlamda yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak.”

"Kim hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak"

Türkovac’ın uygulanma süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan Koca, “Herkese tercih hakkı sunacağız. Vatandaşımıza birçok ülkede olmayan hem MRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle yapılan inaktif aşı seçeneğini sunacağız. Yurt dışından gelen bu aşının yanında yerli aşımızın devreye girmesiyle bir alternatif sunmuş olacağız. Seçenekleri arttıracağız. Kim hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak."

"Toplumun aşıyla ilgili sorunu olmadığına inanıyorum"

Son günlerde aşı karşıtlarının yaptığı eylemlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, "Bu toplumun aşıyla ilgili sorununun olmadığını düşünüyorum. Aşının olunmaması değil en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir. Aşı olmama durumunu bu toplum bugüne kadar gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyla aşılama yapan bir toplumuz. Aşısını erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Gerekirse ayaklarına giderek bu aşıyı yapmalarını kolaylaştıracağız." diye konuştu.

Öğretmenlerin aşılanması yükseliyor

Bakan Koca, öğretmenlerin aşılama oranının yükseldiğine dikkat çekti. Öğretmenlerde en az 1 dozun yüzde 92, iki doz aşının ise yüzde 82 oranında tamamlandığını belirtti. Öğretmenlerin aktif vakalar içinde oranının ise yüzde 3’lerde olduğuna dikkat çekti.

"Aşı yüzünden vefat eden hastamız yok"

Bakan Koca hamilelerde aşıdan ölüm iddialarını yalanladı: "Her kulağınıza gelene inanmayın. Aşının hiçbir komplikasyonu yok demiyorum ama aşı yüzünden vefat eden bir hastamız olmadı.”