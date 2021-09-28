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Büyükada'da bahçesinde yetiştiriyordu yakalandı belediye personeli çıktı

Büyükada'da bahçesinde yetiştiriyordu yakalandı belediye personeli çıktı

Büyükada’da yaşayan bir kişinin, evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şahsın Adalar Belediyesi personeli olduğu ve evinde 630 gram Hint keneviri, 190 gram hasatlı Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre Pazar günü Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyükada'da ikamet eden Gökhan Balcılar isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Balcılar'ın yaşadığı ortamın uyuşturucu madde yetiştirmeye ve satmaya uygun ve elverişli olduğu, etrafının ormanlık alan ve bahçelerle çevrili olduğu, ilçe merkezine uzaklığı ve tenha bir bölge olması açısından uyuşturucu madde kullanımı için uygun ve elverişli bir alan teşkil ettiğini de belirleyen ekipler, çalışmalar sonunda Balcılar’ın evine operasyon için harekete geçti.

Yapılan operasyonda Gökhan Balcılar yakalanırken evde daralı ağırlığı 630 gram gelen Hint keneviri, daralı ağırlığı 190 gram gelen hasatlı kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan çalışmalardan sonra Balcılar'ın Nizam Mahallesi'ndeki evinde, ekim sonucunda yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri kavanozların içinde koruduğu, kaldığı evinin bahçe kulübesinde yattığı ve yatak altına sakladığı, burada hem içtiği hem de ticaretini yaptığı ortaya çıktı.
Şahıs gözaltına alınarak Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık Gökhan Balcılar'ı kanında uyuşturucu madde olup olmadığını öğrenmek için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkini gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada şahsın Adalar Belediyesinde şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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