Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit açıldı içinden bakın neler çıktı?
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği alanda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu. Açılan lahitlerde bilezikler, cam parçalar ve çeşitli eşyalarla karşılaşıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde yol yapım çalışması sırasında Antik Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahite ulaşılmasının ardından başlatılan arkeolojik kazıda yeni lahit bulundu. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Yediyıldız, çalışmaların bitmesini ve tarihin ortaya çıkmasını dileyerek, "Zaten burası bir sit alanı. Sayın Başkanımız buradaki çalışmalarla yakından ilgileniyor. İnşallah Fatsa tarihiyle bir kültür merkezi olur. Hem tarih hem de tarih turizmi olarak değerlendirmemiz lazım. İnşallah Sayın Başkanımızın liderliğinde bunların hepsini yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı
Güler ise arkeolojik kazı çalışmalarında yeni bulunan lahitin açılmasına şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Burası erken Hristiyanlık döneminde yerleşim yeri olarak kabul edilen, manastırların ve lahitlerin olduğu bir yer. Açılan lahitlerde bilezikler, cam parçalar ve çeşitli eşyalarla karşılaştık. Bolaman bölgesi Polemonium diye bahsedilen bir alan. Daha önce de değişik medeniyetlerin ve kavimlerin olduğu bir yer. Molla Fenari ve Ayasofya dönemine rastlıyor. Constantine'ye ait dört manastırdan birinin burada olduğu düşünülüyor."
Her geçen gün burada tarihe, arkeolojiye ışık tutacak eserler ortaya çıktığını aktaran Güler, bu eserler çıkmaya devam ettikçe kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Alanı da bundan sonraki süreçte bir arkeoloji müzesi haline getirerek, tarih turizmine açmak istediklerine işaret eden Güler, kentin tarihi ve arkeolojik zenginliklerine yeni eserler katarak, Ordu'yu dünyada sınır aşan bir konuma getirmek istediklerini belirtti.