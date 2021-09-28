Bendevi Palandöken'den yapılandırmanın uzatılması çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız borçlarını ödemek istiyor, devletimizin de alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor. Bunun mümkün olabilmesi için bu süre uzatımını esnafımız dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Devletin alacaklarını tahsil edebilmesi için yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Yapılandırma başvuru süresinin bitimine birkaç gün kala 1 milyona yakın başvuruda 51,5 milyarlık borç yapılandırılmış durumda. 2 milyon esnafımızın tamamının bu imkandan faydalanabilmesi ve devletimizin borçların tamamını tahsil edebilmesi için Eylül sonunda bitecek olan yapılandırmanın başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri gelecek yıl başlamalı” açıklamasında bulundu.

“Esnafımız borçlarını ödemek istiyor fakat toparlanmış değil”

Esnafın borçlarını ödemek için çabaladığını fakat henüz gelirlerini toparlayabilmiş olmadığını hatırlatan Genel Başkan Palandöken, “Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları için getirilen yapılandırma imkanının başvuru tarihi birkaç gün sonra sona erecek. Esnafımız normalleşme yaşadığımız bu süreçte ancak kendisini toparlayabilme çabasında. Dolayısıyla borçları ödemeye sıra gelmiyor çünkü hem kazancı tam anlamıyla eskisi gibi değil hem de birden fazla yere borçlandı. Birikmiş borçların kısa sürede kapatılması mümkün değil. Tüm esnafımızın bu yapılandırma imkânından faydalanabilmesi ve devletimizin alacaklarını tahsil edebilmesi için, yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı ve yapılandırmanın taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Esnafımız da borçlarını ödemek istiyor devletimizin de alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor. Bunun mümkün olabilmesi için bu süre uzatımını esnafımız dört gözle bekliyor” ifadelerine yer verdi.



