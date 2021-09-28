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Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs onları hedef alıyor!

Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs onları hedef alıyor!

Oxford Üniversitesi'nin 421 bin hastanın verilerini inceleyerek yaptığı araştırma ile koronavirüse yakalanması durumunda hastanelik olma şansı en yüksek grup belirlendi. Buna göre sigara içenlerin hastaneye kaldırılma ve koronavirüsten ölme olasılığı daha yüksek...

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İlk olarak 2019'un dün günlerinde Çin'in Wuhan kentinde karşımıza çıkan koronavirüs (Kovid-19) hala dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Bilim insanları ise 4.5 milyondan fazla cana mal olan virüs ile ilgili her gün yeni bir şey keşfediyor. Salgın ile ile birlikte dünyanın dört bir yanında pek çok araştırmaya imza atıldı. 

Son dönemde Delta varyantı ile adını duyuran koronavirüs ile ilgili son araştırma Birleşik Krallık'tan geldi. Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları son dönemin en kapsamlı çalışmasına imza attı.

Oxford en riskli grubu açıkladı 

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail'den derlediği habere göre 421 bin hastanın verilerini analiz eden ekip koronavirüse yakalanması durumunda hastanelik olma şansı en yüksek grup belirlendi.

Ekip sigara içenlerin hastaneye kaldırılma ve koronavirüsten ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Açıklanan sonuçlara göre, sigara içenlerin Kovid'e yakalanırlarsa hastaneye kaldırılma olasılıkları yüzde 80 daha fazla. Yine İngiltere'de yapılan bir araştırma ile aşı tartışmalarına son nokta konuldu. Aşı olmayanların koronavirüse yakalanma oranının olanlara oranla 3 kat fazla olduğu belirlendi.

Ulusal İstatistik Enfeksiyon Araştırması Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre, iki doz Pfizer aşısı olanların aşı olmayan birine kıyasla Covid için pozitif test etme olasılığı yüzde 66 daha az. Moderna için bu rakam yüzde 76 ve AstraZeneca için ise yüzde 54.

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