Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesasından Irak'ın kuzeyinde terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeyi aktardı.

Bakanlığın sitesiden yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.