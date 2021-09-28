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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesasından Irak'ın kuzeyinde terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeyi aktardı.

Bakanlığın sitesiden yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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