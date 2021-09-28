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CHP faturaların düşmesi için Meclis'e teklif sundu: Elektrik, internet, doğalgaz...

CHP faturaların düşmesi için Meclis'e teklif sundu: Elektrik, internet, doğalgaz...

Cumhuriyet Halk Partisi, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yansıtılan yüzde 18 tutarındaki Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirilmesini ön gören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

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Hükümet marketlerdeki fahiş fiyatlara yönelik mücadeleyi sürdürürken, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili vatandaşı rahatlama amacıyla harekete geçen muhalefetten de yeni bir adım geldi. CHP, faturalardaki Katma Değer Vergisi oranlarının yüzde 1 seviyelerine indirilmesi adına Meclis'e teklif sundu.

CHP'li Levent Gök açıkladı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis'e sunduklarını açıkladı.

Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar

Gök, söz konusu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gök, şu notu düştü:

"Konutlarda tüketilen elektrik, su, doğalgaz ücretleri ve kablolu internet hizmetlerinden alınan yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Kanun Teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk."

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