Koronavirüse yakalanan enfeksiyonu bu hap ile önleyecek! Pfizer yeni ilacı ilerletiyor

Pfizer koronavirüse maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını açıkladı.

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Pfizer'dan yapılan açıklamada, Covid-19 virüsüne maruz kalanlar arasında enfeksiyonunun önlenmesi için araştırma amaçlı oral antiviral ilacın test edildiği açıklandı.

Bu konuda büyük bir çalışma başlattığını söyleyen firma ağızdan alınacak bir hap geliştirmeye çalışan tek ilaç şirketi değil. ABD merkezli Merck&Co ve İsviçreli Roche şirketleri de COVID-19 için kolay bir antiviral hap geliştirmek için yarışıyor.

Oldukça ilerlemiş seviyede olan çalışmaca Pfizer'in PF-07321332 olarak isimlendirdiği ilaç test edilecek. Semptomatik Covid-19 enfeksiyonu olan bir bireyle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üstü 2 bin 660 sağlıklı yetişkinin katılımcı olduğu bu testi sonuçlarının yakında açıklanması bekleniyor.

Denemede, koronavirüsün çoğalması için gerekli olan önemli bir enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlanan PF-07321332, HIV enfeksiyonu için kombinasyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılan eski bir ilaç olan düşük dozda 'Ritonavir' ile birlikte uygulanıyor.

Bugüne kadar Gilead Sciences firmasınınn intravenöz ilacı olan 'Remdesivir', Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 için onaylanmış olan tek antiviral tedavi durumunda.

Molnupiravir testleri

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapy de kısa süre önce Covid-19 enfeksiyonunun önlenmesine yönelik deneysel ilaçları 'Molnupiravir'in ileri aşamada bir denemesini başlattı.

Molnupiravir'in ayrıca hastaneye yatmayan vakalarda hastaneye sevk edilme veya ölüm riskini azaltıp azaltmadığı da incelenecek.