Bursluluk sınavı sonuçları 2021 ne zaman İOKBS sonuç sorgulama

5 Eylül'de MEB tarafından yapılan bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması öğrencilerin gündeminde. İOKBS sonuçları bugün yani 28 Eylül'de açıklanacak. Bursluluk sınavından geçmek için 80 net çıkarmak gerekiyor. Peki İOKBS burs sonuçları sorgulama nereden yapılır? Burs ödemeler 2021 ne zaman ödenmeye başlayacak?

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5 Eylül'de yapılan bursluluk sınav sonuçları için MEB'in duyurduğu tarih geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları merak konusu oldu. İOKBS sonuçları bugün yani 28 Eylül'de açıklanacak. Bursluluk sınav sonuçlarının saat 12.00'den sonra erişime açıklaması bekleniyor. İOKBS burs sonuçları sorgulama ekranı http://www.meb.gov.tr den erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İOKBS sonuçları hakkında bilgi paylaşıldı.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak:

Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre İOKBS sonuçları 28 Eylül'de ilan edilecek. Bakanlık, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Burslar ne zaman ödenecek: Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman yapılacak: Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İOKBS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

İOKBS nedir: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.