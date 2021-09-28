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Kırıkkale'de çöp atmak için karantinayı deldi! 4 bin 50 lira ceza yedi

Kırıkkale'de çöp atmak için karantinayı deldi! 4 bin 50 lira ceza yedi

 KIRIKKALE'de gece yarısı karantina ihlali yapan korona virüslü bir genç, çöp atmak için sokağa çıktığını söylese de 4 bin 50 lira para cezasından kurtulamadı.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor. Günlük 100'ün üzerinde pozitif vaka artışının görüldüğü kentte, 24 saat esasına göre HES kodu kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Yeni Mahalle 169. Sokakta devriye gezen polis ekipleri, gece yarısı çöp atmak için dışarı çıkan Dursun Can Özcan'ın GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünü yaptı. Özcan'ın GBT kontrolünde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karantina ihlali yapan Dursun Can Özcan'a 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Özcan, çöp atmak için dışarı çıktığını söylese de cezadan kurtulamadı. Buradaki işlemlerin arından evinde karantinaya alındı.



Atatürk Bulvarı üzerinde de Bekçiler tarafından yapılan GBT kontrollerinde N.T.'nin korona virüs temaslısı olduğu belirlendi. Filyasyon ekipleri tarafından da yapılan işlemin ardından 17 yaşındaki N.T. ekip aracıyla evine bırakıldı. Ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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