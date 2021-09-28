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Vedat Milor doları düşürmenin formülünü buldu! 'Önce 10 liraya çıkarıp 1 sıfır atalım...'

Vedat Milor doları düşürmenin formülünü buldu! 'Önce 10 liraya çıkarıp 1 sıfır atalım...'

Türkiye'nin en tanınmış yamak yazarı ve programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" diyerek espirili bir paylaşım yaptı. Milor, doların nasıl bir liraya düşürülebileceğinin formülünü verdi.

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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla TL'nin Euro ve Dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Milor, "Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız." dedi. 

Milor'un Twitter'dan yaptığı ironik paylaşım binlerce beğeni aldı. Bir takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" paylaşımına ise Milor, "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" yanıtını verdi. 

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