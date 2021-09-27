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Abdullah Avcı: Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım?

Abdullah Avcı: Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İki haftadır çok kırılmalar yaşıyoruz. Oyun aslında bizim hakimiyetimizde başladı. Saha dağılımımızda sıkıntı vardı ama iyiydik, sabırla oynamamız gerekiyordu."

"Sarı kart tartışılır"

"Sarı kart tartışılır. Bu kadar kolay sarı görülmemesi gerekiyor. Sordum teyit de aldım. Benim içeride hiçbir avantajım yok, olmasını da istemiyorum ama bu kadar kolay sarı kart olmaması lazım."

"Uğurcan bir tane hatalı gol yedi"

"Uğurcan ilk yarıda bir tane kurtardı, bir tane de hatalı gol yedi. Olabilir, geçen hafta da 3 tane kurtarmıştı."

"Hep mi kavga edelim"

"Sahada her şeye itiraz ediliyor. Her şeye konuşuluyor. Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım. Böyle oyun gelişmez."

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