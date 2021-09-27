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Bitlis'te çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bitlis'te çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında Eren-11 operasyonları kapsamında 10 kilogram fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığınca Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis Mutki ilçesi kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 10 kilogram fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

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