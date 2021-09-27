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CHP'li Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

CHP'li Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

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23 Eylül’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i hedef alarak “Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım” sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Büyük tepki çekmişti

Odabaşıoğlu’nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden çok fazla tepki almıştı.

Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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