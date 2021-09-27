TÜRK-İŞ açlık sınırının 3 bin 49 liraya yükseldiğini açıkladı

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), eylül ayında açlık sınırının 3 bin 49 liraya yükseldiğini açıkladı. Eylül ayı gıda fiyatlarının da aylık yüzde 4.18, yıllık yüzde 24.56 arttığı hesaplandı.

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TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), açlık sınırının 3 bin 49 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 9 bin 831 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın eylül ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 3 bin 49 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 9 bin 831 TL olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3 bin 709 TL'ye çıktı.